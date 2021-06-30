Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan veda mesajı

Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'un ardından renklerine kattığı ikinci isim Steven Caulker, Alanyaspor'a veda etti. İngiliz oyuncu, "Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım" dedi.

2018-19 sezonunun devre arasında Akdeniz ekibine transfer olan ve 2,5 sezon Akdeniz ekibinin formasını giyen Steven Caulker, Fenerbahçe ile anlaştı.

Alanyaspor'dan önce Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers formaları da giyen 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan Alanyaspor camiasına veda etti. İngiliz oyuncu, "Alanyaspor'a ve Alanyaspor taraftarına her şey için çok teşekkür ederim. Bugüne kadar her daim arkamda oldunuz ve bana ailenizden birisi gibi hissettirdiniz. Bana şans verdiniz. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.