Fenerbahçe'nin yeni hedefi Jose Sosa

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye teklif edildiği, Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde Arjantinli orta saha oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Trtspor'un haberine göre, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi.

Sarı-lacivertlilerde Futbol Direktörlüğüne getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Sosa'nın transferine sıcak baktığı ve kısa süre içinde Arjantinli oyuncu ile görüşeceği belirtiliyor.

Bordo-mavili ekiple bu sezon 42 maça çıkan Sosa, 11 gol atıp, 12 de asist yaptı.