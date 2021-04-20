Fenerbahçe’nin saha içi istatistikleri yükselişte

Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçında sarı-lacivertliler yüzde 51.1 ikili mücadele kazanma oranıyla oynarken, Başakşehir mücadelesinde bu istatistiği % 56.6'ya çıkardı. Gaziantep FK mücadelesinde yüzde 77.2'lik oranla rakip yarı sahada pas isabetinde başarılı olan sarı-lacivertliler Başakşehir maçında bu oranı yüzde 80.4'e yükseltti.

Jose Sosa zirvede

Fenerbahçe'de son haftalarda bulduğu form grafiğiyle takımı adına önemli bir performans gösteren Arjantinli orta saha Jose Sosa, Başakşehir maçında da istatistiklerde zirvede yer aldı. 35 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir mücadelesinde 61 pas, yüzde 82 pas isabeti, 9 uzun pas, 52 kısa pas ve 7 kazanılan ikili mücadeleyle takımının galibiyetinde önemli bir rol aldı.