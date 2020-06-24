Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'a vereceği ücret belli oldu

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un devreye girmesiyle Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray’ın elinden kaptı. Sivasspor'a ligin bitmesiyle veda edecek olan yıldız futbolcuyla senelik 12 milyon TL’den 4 yıllık ön protokol yapıldı. Başarılı futbolcu 10 milyon lira da imza parası alacak.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, transferlerde yüzleri güldürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, daha önce ezeli rakibi Galatasaray ile sözlü olarak anlaşmaya varan Mert Hakan Yandaş'ı kaptı. Vedat Muriqi'ten sonra sarı-kırmızılılara ikinci çalımı atan Fenerbahçe, başarılı 8 numarayla senelik 12 milyon TL'den anlaşmaya vardı. 10 milyon TL de imza parası verecek olan Kanarya, bu ücreti taksitler halinde her yıl ödeyecek.

Ücret konusunda anlaşma sağlandı

Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki orta saha için Başkan Ali Koç, bizzat devreye girdi.



Koç, gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'yla fikir alışverişinde bulunduktan sonra Mert'le Sivasspor yönetiminden izin alarak görüştü. Sarı-lacivertlilerin Başkanı, Fenerbahçe'de oynamak isteyen deneyimli orta sahayla ücret konusunda anlaşmaya vardı.

Bu sezon lig ve kupada 31 maça çıkan Mert Hakan'ın şu anki performansı 10 gol-4 asist.