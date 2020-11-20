Fenerbahçe'nin kritik 6 haftası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bay geçecekleri 15. haftaya kadar oynanacak 6 mücadeleyi dekayıpsız atlatıp yeni yıla Süper Lig lideri olarak girmenin planlarını yapıyor.

Sarı-lacivertliler bay geçeceği haftaya kadar 6 maç yapacak. Kanarya, bu 6 sınavın ikisinde evinde Beşiktaş ve Başakşehir'i ağırlayacak.



Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Teknik Direktör Erol Bulut, özellikle bu iki güçlü rakibe karşı alınacak sonuçların, ligin gidişatına doğrudan etki edeceğini düşünüyor.

Genç çalıştırıcının “Bu 6 maçı kayıpsız atlatıp 18 puan alırsak ve yeni yıla lider girersek önümüz açılır” parolasıyla sarı-lacivertli takımı zorlu maratona hazırladığı belirtiliyor.

Erol Bulut, G.Birliği karşısına süreceği 11'i belirledi. Sakat Gökhan'ın yerine Sangare, Valencia'nın yerine de Perotti sahada olacak. Pelkas'ın ise sağ kanada çekilmesi bekleniyor. Sosa da ilk 11'e dönecek. Kanarya bugün Ankara'ya gidecek.