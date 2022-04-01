Fenerbahçe'nin Kayserispor maç kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de Tisserand, Burak Kapacak, Ozan Tufan ve Mesut Özil maç kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın başlıyor. Ligdeki son 6 maçında 5 galibiyet Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda sakatlığı geçen Enner Valenc, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo da yer alırken, Mesut Özil, Ozan Tufan, Tisserand ve Burak Kapacak kadroya dahil edilmedi.

Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu:

Altay, Berke, Ertuğrul, Kim, Szalai, Serdar, Novak, Nazım, Ferdi, Gustavo, Sosa, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Arda, İrfan Can, Rossi, Osayi, Pelkas, Valencia, Serdar ve Berisha