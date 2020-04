Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal hakkında açıklamalarda bulundu. "Ersun hocamızla beraber, başkanımızın büyük desteğiyle, iyi giriş yaptık. Sezonun ilk yarısını da iyi yerde bitirdik" diyen Belözoğlu, "Hocamız ayrıldı, tüm oyuncu grubu üzerine düşen sorumluluğu aldı. Hocamız kendi isteğiyle ayrıldı, yönetimimiz kabul etti. Oyuncu grubu olarak her birey kadar bizler de hatalıyız" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Biz sezona iyi giriş yaptık. Ersun hocamızla beraber, başkanımızın büyük desteğiyle, iyi giriş yaptık. Sezonun ilk yarısını da iyi yerde bitirdik. Sezonun sonuna geldiğimiz 2-3 maçlık periyot, bizi tekrar ligin tepesine taşıdı ve 2. yarının ilk 2 maçıyla beraber herkes beklentiyle geldi ve oyuncu grubunda da bu oldu.

"Oyuncu grubu daha reaksiyonel olabilirdi"

Saha içinde ne kadar performansı artırmaya çalışsak da, eleştirilebilir oyunlarımız da oldu, bunu kabul etmemiz gerekiyor. İnişli çıkışlı grafik oldu. Bir futbolcu olarak ben, cümlelerimi olabildiğince doğru seçmeye çalışıyorum. Oyuncu grubu olarak, Fenerbahçe'nin bu düzende yalnızlaştırıldığını hissetmeye çalıştığımızdan itibaren oyuncu grubu daha reaksiyonel olabilirdi.

"Önümüze şapkamızı koymamız gerekiyor"

Günün sonunda gelinen noktada, 23. senem bu, önümüze şapkamızı koymamız gerekiyor. Oyuncu olarak neyi doğru, neyi yanlış yaptık, bunun hesabını yapmak gerekiyor.

Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de, önümüzde 6 takım var ve fark açılmış. Böyle bakınca şampiyonluktan öte Türkiye Kupası'na yönelmek ve ilk 2'yi, 3'ü hedeflemek doğru gibi ve kupayı alınca da Süper Kupa'yı hedeflemek gerçekçi gibi

Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe’de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım.

"Yönetimimiz benimle ilgili hangi kararı verirse versin..."

Yönetimimiz benimle ilgili hangi kararı verirse versin, ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Özel bir görevim olmadığını, geçmişteki görevime benzer bir görevim olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Fenerbahçe, bu süreçte ne olursa olsun, kendi içinde ayrışmadan ve değerlerini koruyarak ilerlemek istiyorsa, kendi içinde birleşmelidir. Hesaplaşmayı sezon sonuna bırakmalı.

"Fenerbahçe benden yine ne isterse yapmaya çalışacağım"

Taraftarımız da kötü günlerde, her şeye rağmen çok büyük destek verdi. Onların hakkını oyuncu grubu olarak ödeyemeyiz. Hepimizin kendimizi bir kenara itip, Fenerbahçe'nin menfaati doğrultusunda birleşmemiz gereken bir süreç. Kimseden bir görev istemedim kariyerim boyunca, 2 kez gönderilmiş bir oyuncu olarak, Fenerbahçe benden yine ne isterse yapmaya çalışacağım

Her zaman sorumluluk almaya çalıştım ve sorumluluktan hiç kaçmadım. Fenerbahçe için elimden geldiğince, oynadığım her süreçte ve her dönemde elimi taşın altına koymaktan geri durmadım. Bunu da beni tanıyan herkes ve Fenerbahçe taraftarı ve camiası çok iyi biliyor. Fenerbahçe camiası Emre Belözoğlu’nu, Emre Belözoğlu da Fenerbahçe camiasını çok iyi tanıyor. Sorumluluk, benim için hiçbir zaman yük olmamıştır

Kendimi anlatmaktan ziyade, önümüzdeki 9 haftalık periyotta ‘Fenerbahçe için ne yapabilirim’ hesabında olduğumu söylemek istiyorum. Benden istenen ve bekleneni önümüzdeki 9 haftalık periyotta yapmaya çalışacağım.

Galatasaray maçı açıklaması

Ankaragücü maçında yaşamış olduğum sakatlık, benim için yeterince üzüntü vericiydi. Önümüzde Galatasaray maçı vardı. Takım 2-3 maçtır galibiyet alamama süreci yaşadı ve o süreçte takıma yardım etmek istediğim için üzüntü yaşadım.

Kaptanlık gerçekten ciddi bir sorumluluk. Bazen sahanın içinde öyle anlar oluyor ki, tüm takım arkadaşlarınızın düştüğünü veya çok olumlu bir skorda değişkenlik gösterdiğini, şımarmaya başladıklarını gördüğünüzde, sizin o değerlere hakim olduğunuzu takıma göstermektir.

Allah nasip etti ve Fenerbahçe formasını giydim. Bir kere bile, kendimi Fenerbahçe takımının önünde görmedim ve gören hiçbir oyuncuyu da burada barındırmadık çok şükür.

Diego Simeone itirafı

Birçok teknik adamla çalıştım. Kariyerim içinde beni değiştiren ve geliştiren çok hoca oldu. Spesifik bir kişi üzerinden konuşmak yerine, her hocanın bana olumlu ve olumsuz katkıları oldu. Futbolu biraz daha uzun oynamama vesile olan teknik adam Diego Simeone’dir.

Dünya üzerinde güncel olarak tüm teknik direktörleri elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Birkaç senedir teknik direktörlük hakkında, bu mesleği yapmam hakkında içimde olumlu duygular var.

" Hocamız kendi isteğiyle ayrıldı"

Hocamız ayrıldı, tüm oyuncu grubu üzerine düşen sorumluluğu aldı. Hocamız kendi isteğiyle ayrıldı, yönetimimiz kabul etti. Oyuncu grubu olarak her birey kadar bizler de hatalıyız.

Belözoğlu kırmızı çizgisini açıkladı

Fenerbahçe, benim için kırmızı çizgidir. Camiamızın ve taraftarımızın, birçok oyuncumuza sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Baktığınızda bazen haklı tepkiler de oluyor. Oyuncularımız kendi seviyelerinin altında kalıyor, bu da üzüldüğüm bir nokta. Sevilmeyi herkes kaldırabilir ama sevilmemeyi herkesin kaldıramamasını hoş görmemiz gerekiyor.

Luiz Gustavo da benim gibi futbol tutkusunu ve sevgisini hiç kaybetmiyor. Antrenmanda onu bir çocuk gibi görebiliyorsunuz, kaybettiğinde nasıl sinirlendiğini görebiliyorsunuz. Kazandığında nasıl çocuk gibi sevindiğini görebiliyorsunuz. Fenerbahçe taraftarının istediği oyuncu tipi de bu.