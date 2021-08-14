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Spor

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 9 isim yer almadı

14 Ağustos 2021 20:49

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Mert Hakan YandaşFenerbahçeFenerbahçe kamp kadrosukamp kadrosu
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