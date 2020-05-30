Fenerbahçe'nin istediği Juan Jesus'a Galatasaray da talip oldu

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü Brezilyalı Juan Jesus'a Galatasaray da talip oldu.

İtalyan basını, iki ezeli rakibin Roma'da forma giyen 28 yaşındaki stoperi transfer etmek istediğini iddia etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Jesus için kıyasıya bir yarışa girdiği belirtildi.



Transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe'nin Jesus için Galatsaray'a göre daha ısrarcı olduğu iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılıların da çabuk pes etmeye niyetli olmadığı belirtildi.



Jesus'un Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için İtalyan ekibi, Brezilyalı oyuncuyu bu yaz satmak istiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip ediyor.