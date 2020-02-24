Fenerbahçe'nin hisselerinde sert düşüş

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hisseleri Galatasaray mağlubiyeti sonrası şampiyonluk ihtimalinin zayıflamasıyla açılışta yüzde 13.3 geriledi. Fenerbahçe'nin piyasa değeri 1.59 milyardan 1.39 milyara geriledi. Galatasaray hisseleri ise yüzde 20 yükseldi.

Fenerbahçe'nin 20 yılı aşkın bir sürenin ardından sahasında rakibi Galatasaray'a mağlup olması kulübün Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinde düşüşe yol açtı. Bu son düşüşle beraber Fenerbahçe hisseleri Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu Haziran 2018'e göre yüzde 39 gerilemiş oldu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışının en iddialı iki takımından biri haline gelen Galatasaray'ın hisselerinde yüzde 20 yükseliş yaşandı.