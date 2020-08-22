Fenerbahçe'nin hedefi Kevin Gameiro, Valencia bonservissiz vermeye sıcak bakıyor!

Fransız golcü Kevin Gameiro, Fenerbahçe’nin 2.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık teklifine yeşil ışık yaktı. Valencia ise tecrübeli golcüyü, başka talip çıkmaması nedeniyle bonservissiz vermeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Lazio’ya imza atmaya hazırlanan Vedat Muriqi'in yerini Kevin Gameiro ile doldurmaya kararlı.



Sarı-lacivertliler, Fransız forvet ve menajeriyle ilk teması kurmuş, 2.5 milyon Euro maaş ile 2+1 yıllık teklif yapılmıştı.



Gameiro’nun bu öneriye sıcak baktığı öğrenilirken, Valencia'nın kulübe 4.5 milyon Euro’luk maliyeti olan Fransız futbolcuyu bonservis bedeli olmadan verebileceği öne sürüldü.

Sarı-lacivertliler, Muriqi’in Lazio’ya transferinin tamamlanmasının hemen ardından bu transferi noktalamak için İspanya’ya çıkarma yapacak.



Yönetim, Kevin Gameiro’ya en kısa zamanda imza attırıp, ligin ilk haftasında hazır halde sahaya çıkmasını sağlamaya kararlı.