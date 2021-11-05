Fenerbahçe'nin grubunda Eintracht Frankfurt, arayı açıyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olimpiakos ve Eintracht Frankfurt'u karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Almanya temsilcisi oldu: 1-2.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Olimpiakos ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım 12. dakikada Youssef El-Arabi ile öne geçerken Alman ekibi 17'de Daichi Kamada'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Jens Hauge ile bir gol daha bulan Eintracht Frankfurt sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Eintracht Frankfurt 3-1 kazanmıştı.

Bu sonucun ardından namağlup Eintracht Frankfurt 10 puana yükselirken, Olimpiakos 6 puanda kaldı.

Grubun 5. hafta maçında Fenerbahçe 25 Kasım Perşembe günü Olimpiakos'a konuk olacak.