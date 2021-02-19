Fenerbahçe'nin gözü Avrupa Şampiyonası'nda

Fenerbahçe, devre arasında teklif gelen oyuncularını satmayan, son iki sezondur yaptığı gibi transferlerin bir bölümünü genç ve gelecek vaat eden isimlerden seçen sarı-lacivertliler, futbolcuların piyasa değerinin artması için Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor.

Özellikle Avrupa kulüplerinin takip ettiği Ozan Tufan, Altay Bayındır, İrfan Can ve Attila Szalai ile kiralık olarak Kopenhag forması giyen Zanka, Fenerbahçe'nin EURO 2020'de kendini göstermesini beklediği futbolcular.

Fenerbahçe’de gidecekler de belli

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimler de netleşiyor. Gökhan Gönül'ün gelecek sezon teknik heyete katılarak Fenerbahçe kariyerine devam etmesi planlanıyor.

Sözleşmeleri sona erecek Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'a teşekkür edilecek; Papiss Cisse'nin de opsiyonu kullanılmayacak. Farklı takımlara kiralanan Dirar ve Frey ile yola devam edilmeyecek.

Zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Zajc'ın gideceği ise daha önce kesinleşmişti.