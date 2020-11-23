Fenerbahçe'nin gol yükünü orta saha çekiyor

Fenerbahçe'de gol yükünü, orta sahada görev yapan futbolcular çekiyor.
Sözcü'den İrfan Yirmişbeş'in haberine göre orta sahanın skorerliği önemli bir ivme olarak gözükürken forvetlerin suskun kalması ise kafalarda soru işareti bırakıyor. Samatta 2, Cisse ve Valencia'nın 1'er olmak üzere forvet oyuncularının 4 golü bulunuyor. Teknik Direktör Erol Bulut, hücum oyuncularının performansını yükseltmek için bazı çalışmalar yaptıracak. Öte yandan sarı-lacivertlilerin ligde attığı goller 10 farklı isimden geldi. Bu durum da gol yükünün saha içinde paylaşıldığını gösteriyor.