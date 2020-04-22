Fenerbahçe'nin genç yıldızı Berke Özer, Ramazan ayı için Türkiye'ye geldi; önlem olarak karantinaya alındı

Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, Türkiye'ye geldi. Genç kaleci, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Özer 14 gün boyunca karantinada kalacak.
Belçika’nın Bürüksel şehrinden hareket eden uçak, dün gece Trabzon Havalimanı’na indi. Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı.
Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi.