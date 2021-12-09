Fenerbahçe'nin Frankfurt maçı ilk 11'i belli oldu

Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son maçında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Berke, Kim, Serdar, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha

Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.