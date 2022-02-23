Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2. macerası kısa süren Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaştığı bildirildi.

Brezilya merkezli Globo gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Corinthians'a çok yakın. Brezilya ekibi ile, 53 yaşındaki antrenör ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu geçti.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, Vitor Pereira'nın 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlere göre Corinthians'ın Vitor Pereira ile ilgilendiği ancak kulübün Portekizli çalıştırıcıyı ikna etmesinin zor olacağından diğer adaylara yöneldiği aktarılıyordu.

Fenerbahçe'ye 2. kez döndükten sonra istikrarsız sonuçlar alınması Vitor Pereira'nın sarı-lacivertli kulüpte ayrılığı hızlandırdı. 53 yaşındaki teknik adam 'Yarım kalan işi başarmaya geldim' diyerek başladığı görevini tamamlayamadan Aralık ayında Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı.