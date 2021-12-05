Fenerbahçe'nin "Bay Gol" lakaplı golcüsü ve eski milli futbolcu Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti

Uzun yıllar hem Fenerbahçe hem de Milli Takım formalarını giyen ve 'Bay Gol' lakabını alan Osman Arpacıoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu, ’Bay Gol’ lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, ’Bay Gol’ lakaplı Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu'na Allahtan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu da "Osman Arpacıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanırken, Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Osman Arpacıoğlu kimdir?

Futbol yaşamına 1963'te Samsun Akınspor'da başladı. Daha sonra sırasıyla Samsun Yolspor, Hacettepe, Mersin İdman Yurdu, Fenerbahçe ve Balıkesirspor formalarını giydi. Mersin İdman Yurdu'nda parladıktan sonra, 1971'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. 6 sezon boyunca formasını giydiği Fenerbahçe'nin 2 lig şampiyonluğu (1974, 1975), 1 Türkiye Kupası (1974), 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1975) ve 1 Başbakanlık Kupası (1973) kazanan kadrolarında yer aldı. 1973'te 16 golle gol kralı oldu.