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Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri yenişemedi

04 Ağustos 2021 09:11

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Neftçi, sahasında HJK Helsinki ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi Neftçi, Fin ekibi HJK Helsinki'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Neftçi'nin gollerini 59. dakikada Sabir Bougrine ve 80. dakikada Emin Makhmudov atarken, konuk takımın golleri 61. dakikada Roope Riski ve 65. dakikada Jain Tavares Silva'dan geldi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 12 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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