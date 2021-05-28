Fenerbahçe'nin Aboubakar'a teklifi belli oldu

Vincent Aboubakar'la masaya oturan ve görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuya bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro üzerinden 3 senelik bir kontrat teklif etti.

Geçen sezon forvetleri Mbawana Samatta ve Papiss Cisse'den istediği verimi alamayan bu yüzden normalde kanat olarak oynayan Enner Valencia'yı ileri uçta oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe, gözünü Vincent Aboubakar'a çevirmişti.



Fanatik gazetesinin haberine göre; Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda 29 maça çıkan ve 1 maç daha oynamadığı için sözleşmesi otomatik olarak uzamayan Aboubakar'la sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde masaya oturduğu öğrenilmişti.



Sezonun son maçlarında sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Nijeryalı forvete yapılan teklifin oldukça iyi olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta 1 sezon için 1.5 milyon Euro civarı bir para kazanan 29 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin, bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro üzerinden 3 senelik bir kontrat teklif ettiği öğrenildi.



Yıldız oyuncu ve menajeri ise tüm teklifleri masaya yatırıp, bir değerlendirme yapmaya çalışacaklar.