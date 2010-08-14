Fenerbahçe Niang ile resmen anlaştı

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Mamadou Niang Kimdir?

Fenerbahçe, Fransa'nın Marsilya takımının forveti Mamadou Niang'ı renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Niang'in transferi duyurulurken, Senegal Milli Takımı formasını da giyen 31 yaşındaki forvetin, 15 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacağı bildirildi.13 Ekim 1979'da Senegal'de Dünyaya gelen Avrupa'nın en etkili forvetlerinden Mamadou Niang futbol kariyerine Fransa ekiplerinden Le Havre'nin genç takımında başladı.Profesyonel futbol hayatına 18 yaşında Troyes'de adım atan Niang ilk lig maçına 28 temmuz 2000'de Olympique Marseille karşısında çıktı. 1.78 metre boyundaki yıldız oyuncu, Troyes formasıyla 68 maçta 11gol kaydetti.Ocak 2003'te altı aylığına Fransa ikinci ligindeki Metz'e kiralanan Senegalli yıldız burada yeteneklerini ortaya koydu ve 18 maçta 6 gol attı. 2003-04 sezonunda Metz Teknik Direktörü Jean Fernandez, Niang'ı tekrar kiralamak için girişimlerde bulundu ancak başarılı olamadı ve Senegalli yıldız o sezon Strasbourg'la anlaştı.Strasbourg'ta ilk lig maçına 9 Ağustos 2003'te çıkan Niang bu maçta ilk lig golünü atarken, 2005'te Strasbourg ile Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.Strasbourg'ta 80 maçta 28 gol atan Niang gösterdiği performansıyla 2005 Temmuz ayında 7 milyon euro karşılığında Olympique Marsilya'ya transfer oldu. Senegalli futbolcu, Marsilya'da ilk maçına 14 ağustos 2005'te Olympique Lyon karşısında çıkarken ilk golünü de bir hafta sonraki maçta Stade Rennais'e attı. Fransa Lig 1'de2005-2006 sezonunda 10 gol kaydeden Niang 2007-08 sezonunda attığı 18 golle gol krallığında Karim Benzema'nın ardından ikinci sırayı aldı.Marsilya formasıyla çıktığı 236 maçta 105 gol kaydeden Mamadou Niang'ın Fransa vatandaşlığı da bulunuyor.Senegalli yıldız, milli takım formasını ilk kez 2002 yılında giydi. Niang, 27 Mart 2002 tarihinde Senegal'in Bolivya ile oynadığı maçta milli formayla ilk golünü attı. 2005'te ülkesinde YılınFutbolcusu ödülünü kazanan Niang, Senegal'in 2004, 2006 ve 2008 Afrika Uluslar Kupası kadrolarında da yer aldı. Yıldız futbolcu Senegal milli takımıyla çıktığı 44 maçta 15 gol kaydetti.31 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Marsilya adına ligde 18 gol atarak takımının Fransa Ligi şampiyonu olmasında büyük pay sahibi oldu. 2009-2010 sezonunda gol krallığını Lorientlı Gameiro ile paylaşan Niang ayrıca geçtiğimiz sezon Marsilya ile Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı da kazandı.