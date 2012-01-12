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Spor

Fenerbahçe Moussa Sow ile anlaştı

Fenerbahçe Senegalli golcü futbolcu Moussa Sow ile anlaştı, Fransız kulüp Lille'in cevabı bekleniyor.

12 Ocak 2012 02:00

T24 - Fenerbahçe Senegalli golcü futbolcu Moussa Sow ile anlaştı, Fransız kulüp Lille'in cevabı bekleniyor. Fenerbahçe, Sow'a yıllık 3,2 milyon Euro verecek.


Şu anda Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampında bulunan Lille'in forveti Moussa Sow, Fenerbahçe ve Türkiye'yi çok iyi tanıyan Niang ve Dia'dan bilgiler alıyor.


Daha önce Fenerbahçe'ye "Hayır" diyen, ilk görüşmede olumsuz yanıt veren golcü oyuncu daha sonra fikrini değiştirdi.


Lille'in Senegalli golcüsü Sow, Niang ve Dia'nın da olumlu referansları sonrası sarı-lacivertlilerle yapılan son görüşmede prensipte "Evet" dedi. Sow'a Fenerbahçe'nin ödeyeceği yıllık rakamın 3.2 milyon euro olacağı Fransız basınında yazılırken, bu oyuncu için istenen bonservis bedeli ise 12 milyon euro.

Lille futbolcusunu satmaya karar verirse, Fenerbahçe'den gelecek bu parayla transfer için zemin hazırlamış olacak.


Sow'un yerine düşünülen isimler ise başta Young Boys'un forveti Emmanuel Mayuka olmak üzere PSG'den Mevlüt Erdinç ve Nolan Roux.


 

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