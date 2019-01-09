Fenerbahçe, Moskova'da yıkıldı

THY Euroleauge’de normal sezonun 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Khimky’ye konuk oldu. Bu sezon Euroleague’deki 16., üst üste ise 13. galibiyetini elde etmek isteyen sarı lacivertliler için Moskova’da oynanan zorlu maçta işler istendiği gibi gitmedi.

Normal süresi 72-72 sonuçlanan karşılaşmayı ev sahibi Khimky, uzatmada 84-78 ile kazandı. Fenerbahçe Euroleague’de 12 maçlık serinin ardından ilk kez yenildi. Buna rağmen 17 maçta 15 galibiyeti bulunan Kanarya liderliğini korudu.

Melih’in 18’i, Vesely’nin 17’si yetmedi!

Ev sahibinde Markovic 13, Bost ve Gill ise 12’şer sayı kaydetti. Fenerbahçe’de Melih Mahmutoğlu 18 sayıyla maçın ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Jan Vesely ise 17 sayı kaydetti ancak bitime 40 saniye kala 5 faulle oyun dışı kalınca normal sürenin kalan bölümünde ve uzatmada forma giyemedi. Bitime 1.4 saniye kala 72-71 gerideyken Fenerbahçe, Melli ile serbest atış çizgisine gitti. Melli 2’de 1 atınca maç uzatma bölümüne gitti. Uzatma bölümünde Fenerbahçe, 84-78 mağlup oldu.

Maç özeti: