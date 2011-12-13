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Spor

Fenerbahçe moral buldu BURSA (A.A)

13 Aralık 2011 00:19

-Fenerbahçe moral buldu BURSA (A.A) - 12.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor daha atak bir oyun sergiledi. Bu bölümde topa daha fazla sahip olan yeşil-beyazlı takım, ancak aynı beceriyi pozisyon üretmekte gösteremedi. Konuk Fenerbahçe ise 1-0'ın verdiği avantajla kontrollü bir oyun sergiledi. Bursaspor'un kalesine gelmesine izin veren sarı-lacivertli takım, hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeye çalıştı. Fenerbahçe, Stoch'un golüyle rahatladı. İkinci yarının ilk tehlikeli atağını 50. dakikada Fenerbahçe geliştirdi. Stoch'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Alex, kaleci Carson ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa yerden vurdu. Açıyı iyi kapatan Carson, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. 55. dakikada Bursaspor'un sol kanattan kazandığı korner atışını kullanan Insua, topu kale alanına doğru ortaladı. Çok iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda köşeden filelere gitmekte olan topu kaleci Volkan son anda yakaladı. 67. dakikada Fenerbahçe atağında sol kanattan hareketlenen Stoch'un çaprazdan sert şutunda top yandan auta gitti. 84. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Alex'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Gökhan topu ceza yayına doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Stoch'un düzgün vuruşunda top filelere gitti: 0-2. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğünde sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Erdinç Sezertam xx Bursaspor: Carson xx, Basser x (Dk. 27 Serdar xx), Ömer xx, İbrahim xx, Vederson x, Sestak xx, N'Diaye x, Insua x, Ramazan x (Dk. 46 Batalla x), Ozan x, Bangura x (Dk. 79 Okan x) Fenerbahçe: Volkan xx, Gökhan xx, Yobo xx, Serdar xx, Ziegler xx, Özer xx (Dk. 78 Cristian x), Selçuk xxx (Dk. 86 Mehmet ?), Emre xx, Stoch xxx, Alex xx, Semih xx (Dk. 72 Bienvenu x) Goller: Dk. 39 Semih, Dk. 84 Stoch (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 48 İbrahim, Dk. 56 Serdar, Dk. 77 Bangura, Dk. 86 N'Diaye (Bursaspor), Dk. 53 Serdar, Dk. 56 Ziegler, Dk. 81 Emre (Fenerbahçe)

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