Fenerbahçe moral buldu

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FENERBAHÇE KADIKÖY'DE YENİLGİYİ UNUTTU



Yeni sezon hazırlık döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yaptığı özel maçta taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertli ekip, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında sıkıntılı geçen hazırlık döneminin ardından, Süper Lig mücadelesine seyircisinden yoksun başladı.Geçen sezon da cezası nedeniyle sahasındaki ilk iki maçı seyircisiz oynayan sarı-lacivertliler, üst üste iki sezon bu cezayla karşı karşıya kaldı.Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonuna Orduspor mücadelesiyle başlayan Fenerbahçe, Kadıköy'de yenilgiyi unuttu.Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligde son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a 3-2 yenilerek alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 23 lig mücadelesinde 19 galibiyet 4 de beraberlik aldı.