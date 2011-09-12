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Spor

Fenerbahçe moral buldu

Sıkıntılı günler geçiren F.Bahçe ligdeki ilk maçından 3 puanla ayrılmayı bildi Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012

12 Eylül 2011 03:00

T24 - Sıkıntılı günler geçiren F.Bahçe ligdeki ilk maçından 3 puanla ayrılmayı bildi
Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonuna bugün Kadıköy'de seyircisinden yoksun çıktığı Orduspor mücadelesiyle başlayan Fenerbahçe, karlılaşmayı 1-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlık döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yaptığı özel maçta taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertli ekip, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında sıkıntılı geçen hazırlık döneminin ardından, Süper Lig mücadelesine seyircisinden yoksun başladı. 



Geçen sezon da cezası nedeniyle sahasındaki ilk iki maçı seyircisiz oynayan sarı-lacivertliler, üst üste iki sezon bu cezayla karşı karşıya kaldı.


FENERBAHÇE KADIKÖY'DE YENİLGİYİ UNUTTU

Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonuna Orduspor mücadelesiyle başlayan Fenerbahçe, Kadıköy'de yenilgiyi unuttu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligde son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a 3-2 yenilerek alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 23 lig mücadelesinde 19 galibiyet 4 de beraberlik aldı.



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