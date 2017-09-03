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Spor

Fenerbahçe, milli maç arasından iyi dönmek istiyor

Sarı-lacivertlilerde sakat futbolcular takıma dönmeye başlıyor

03 Eylül 2017 17:43

Fenerbahçe, milli maç arasında yoğun bir mesai yapıyor. Teknik ekip, yeni transfer Neto ve sakatlıktan dönen oyuncularla daha iyi bir başlangıç hedefliyor. 

Fenerbahçe, Gençlerbirliği galibiyetiyle girdiği milli maç arasını iyi değerlendiriyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman, Neto'yu takıma monte etmeye çalışırken, Soldado'nun da performansının yükselmesi için çalışmalar yaptırdı.

Tam olarak hazır olmayan Soldado, güçlendirme çalışmaları yaparken Başakşehir maçında tam kapasite oynayabilecek.

Bu arada Neto da defanstaki yerine ve görevine uyum sağlamaya çalışıyor. Portekizli oyuncu, pas tekniğiyle oyunun defanstan başlamasına katkı yapacak.

Sakat oyunculardan iyi haber

Tedavileri süren Mehmet Ekici ve Fernandao da milli maç arasında lige hazırlanıyor. Fernandao takımla çalışmalara başlarken, Başakşehir maçının kadrosuna alınacağı öğrenildi.

Mehmet Ekici'nin de bu hafta takımla çalışmalara başlayıp kısa sürede hazır olacağı belirtildi.

Bu oyuncularla birlikte Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın kafasındaki taktik değişiklikleri yapması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam defansta Neto, orta alanda Mehmet Ekici ve forvette Soldado ile takımın pas trafiğini en üst seviyeye çıkarmak istiyor. (TRT Spor)

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