Fenerbahçe, Mesut Özil maskesi hazırlıyor

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinden sonra üzerinde yıldız oyun kurucunun ismi olan maskeler satmaya hazırlanıyor.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Sarı-lacivertliler, ilk olarak ‘Mesut Özil maskeleri' pazarlayacak. Maskelerin dünyaca ünlü yıldızın imzasını taşıyan versiyonundan 100 bin adet satılması planlanıyor. Maskenin önünde büyük ‘M.Özil' yazacak. Sol tarafta oyuncunun imzası, sağda ise kulüp logosu olacak. Maskelerin birim fiyatı 29.95 TL olacak. Planlandığı gibi 100 bin satış rakamına ulaşılırsa, ilk aşamada 30 milyon liraya yakın bir gelir edilecek. ‘Kazanma' süreci, forma satışları ile devam edecek.

Kısa vadede 300 bin, uzun vadede 400 bin Mesut Özil formasının satılmasını hedefleniyor. 289 TL'lik bir formadan kulübe 150 TL kalıyor.