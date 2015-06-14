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Spor

Fenerbahçe Mert Günok'u serbest bıraktı

Sarı lacivertli takımda Volkan Demirel'in yedeği olarak görev yapan Günok, bu sezon 18 karşılaşmada sahaya çıkmıştı

14 Haziran 2015 23:54

Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, Fenerbahçe'nin milli kaleciyi serbest bıraktığını açıkladı.

A Spor'a konuşan Altıparmak, Sarı-Lacivertli kulübün, 26 yaşındaki Mert'e yeni kontrat önermeyeceklerini kendilerine bildirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin yanı sıra A Milli Takım'da da görev yapan Mert Günok için Galatasaray'ın nabız yokladığı biliniyor. Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'ya yedek arayan Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki kaleciyle bu boşluğu doldurmayı planlıyor.

Kanarya'da tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in yedeği olan Mert, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 olmak üzere toplamda 18 karşılaşmada sahaya çıkmış, kalesinde 19 gol görmüştü.

 

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