Fenerbahçe Mert Günok'u serbest bıraktı

Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, Fenerbahçe'nin milli kaleciyi serbest bıraktığını açıkladı.

A Spor'a konuşan Altıparmak, Sarı-Lacivertli kulübün, 26 yaşındaki Mert'e yeni kontrat önermeyeceklerini kendilerine bildirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin yanı sıra A Milli Takım'da da görev yapan Mert Günok için Galatasaray'ın nabız yokladığı biliniyor. Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'ya yedek arayan Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki kaleciyle bu boşluğu doldurmayı planlıyor.

Kanarya'da tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in yedeği olan Mert, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 olmak üzere toplamda 18 karşılaşmada sahaya çıkmış, kalesinde 19 gol görmüştü.