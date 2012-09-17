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Spor

Fenerbahçe Mersin'i son nefeste devirdi

Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle puanını 8'e yükseltti. Mersin İdman Yurdu ise 2 puanda kaldı

17 Eylül 2012 01:55

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Mersin İdman Yurdu'nu 89. dakikada Cristian Baroni'nin attığı golle 2-1 mağlup ederek 4. maçındaki 2. galibiyetini almış oldu.

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Mehmet Topal ile 89. dakikada Cristian Baroni kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise 7. dakikada frikikten Ben Yahia attı.
 
Mersin'in tek golünü atan Ben Yahia, karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra hekeme itiraz ettiği gerekçesi ile ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
 
Fenerbahçe, ligin 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ederken Mersin İdman Yurdu da Gençlerbirliğini ağırlayacak.
 

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