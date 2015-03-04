Fenerbahçe, Mersin'den avantajla dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe ile Mersin İdmanyurdu karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip 44. dakikada Diego'nun golüyle öne geçerken, 45. dakikada Sow skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Mersin İdmanyurdu 74. dakikada Welliton'un golüyle skoru 2-1 yaptı.

Bu dakikadan sonra karşılıklı ataklarda gol olmazken, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti ve yarı final yolunda avantajın sahibi oldu.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Karşılaşmanın 11. dakikasında Oktay meşin yuvarlağı defansın arkasına sarkan Wellinton'a aktardı. Bu oyuncu vuruşunu yapamadan kaleci Volkan araya girerek, tehlikeyi önledi.

12. dakikada Mersin İdmanyurdu gole yaklaştı. Sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Wellinton, topu, kale önündeki Oktay Delibalta'ya ortaladı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla dışarı çıktı.

16. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Selçuk'un ceza sahası dışından attığı sert şutta top, kaleci Mihaylov'da kaldı.

30. dakikada Mersin İdmanyurdu kalesinin solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına Diego geçti. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Mihaylov topu elleriyle uzaklaştırdı.

35. dakikada Mersin temsilcisi etkili geldi. Wellinton, Khalili'nin ortaladığı topu, Pedriel'in koşu yoluna indirdi. Pedriel'in vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Volkan, güçlükle oyun alanına çeldi.

44. dakikadaFenerbahçe aradığı golü buldu. Mehmet Topuz, meşin yuvarlağı hızla defansın arkasına sarkan Diego'ya gönderdi. Bu oyuncu da kalecinin öne çıktığını görüp, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

45. dakikada sarı lacivertliler maçta farkı ikiye çıkardı. Diego'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Webo, ceza sahasına orta yaptı. İyi yükselen Sow'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada sol kanattan topu taşıyan Sow, meşin yuvarlağı Mehmet Topuz'a aktardı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta, top auta gitti.

58. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Sow, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top Mihaylov'un yüzüne çarparak oyun alanının dışına çıktı.

74. dakikada Mersin İdmanyurdu maçta farkı bire indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Tita, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru ortaladı. Wellinton, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

82. dakikada Kadlec'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Kuyt'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

83. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Webo ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına giren Kadlec, kalecinin öne çıktığını görerek, topu boş pozisyondaki Meireles'e çıkardı. Bu oyuncu, boş kale yerine topu dışarıya gönderdi.

Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.