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Fenerbahçe, Mehmet Ekici için teklifi artırdı

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sene için Ekici ile her konuda anlaştıkları öne sürüldü

23 Ocak 2017 17:13

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mehmet Ekici'ye yaptığı teklifi 2.5 milyon Euro’ya çıkardığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli yönetim, Mehmet Ekici ile sezon sonunda geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşmaya vardı. Bu transfer için Trabzonspor'a yeni bir teklif sunan sarı-lacivertliler, bordo-mavili ekibin kabul etmesi durumunda Ekici'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen yönetim, Trabzonspor'a da yeni bir teklif sundu. Daha önce 2 milyon Euro bonservis bedeli öneren sarı- lacivertliler, bu rakamı 2.5 milyon Euro'ya çıkarttı. Sözleşmesi 4 ay sonra bitecek bir oyuncu için Fenerbahçe'nin önerdiği yeni rakam karşısında Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın transfere izin vermesi bekleniyor.

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