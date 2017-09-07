Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

Süper Lig\'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdürülen antrenman, dar alanda 6 kaleli yapılan minyatür ile dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Milli takımlarda bulunan Giuliano ve Mauricio Isla\'nın yer almadığı antrenmanda, Yiğithan Güveli takımdan ayrı çalıştı. Alper Potuk ve Robin Van Persie ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA