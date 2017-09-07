T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 4

07 Eylül 2017 15:28

Süper Lig\'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdürülen antrenman, dar alanda 6 kaleli yapılan minyatür ile dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Milli takımlarda bulunan Giuliano ve Mauricio Isla\'nın yer almadığı antrenmanda, Yiğithan Güveli takımdan ayrı çalıştı. Alper Potuk ve Robin Van Persie ise çalışmalarını salonda sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar

HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süper LigEylül CumartesiMedipol BaşakşehirFenerbahçeCan Bartu TesisleriAykut KocamanArdındanMilliGiulianoMauricio IslaYiğithan GüveliAlper PotukRobin Van PersieSarılacivertlilerGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Antrenmandan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24