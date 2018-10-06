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Spor

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 18.00'de başlayacak

06 Ekim 2018 23:35

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, basına kapalı yapıldı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 18.00'de başlayacak.

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