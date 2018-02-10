Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli takım, bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

(FOTOĞRAFLI)