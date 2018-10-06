Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında yarın Ülker Stadyumu\'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri\'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 18.00\'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)

