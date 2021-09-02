Fenerbahçe, Max Meyer ve Berisha'yı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Alman orta saha Max Meyer ve Alman forvet Mergım Berisha'yı İstanbul'a getirdi.

Sarı lacivertliler, Köln ile sözleşmesi sona eren Max Meyer'i kadrosuna kattı. Schalke altyapısından yetişen Max Meyer'in adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Fenerbahçe, Meyer'i İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertliler Meyer'in ardından forvet için de Mergım Berisha ile anlaştı.

Fenerbahçe, daha önce Caulker, Min-Jae, Çağtay, Rossi, Burak Kapacak, Serdar Dursun'u kadrosuna katmıştı.

Berisha, 88 maçta 35 gol attı

Max Meyer, ilk kez 2014 yılında Almanya A milli takım formasını giydi. Meyer, 4 defa milli oldu ve bir gol attı.

Fenerbahçe, Avusturya ekiplerinden Salzburg'ta forma giyen Mergım Berisha ile anlaştı. A Spor'un aktardığı bilgiye göre Berisha da İstanbul'a geldi.

Mergim Berisha, 13 kez Almanya U21 milli takımında forma giydi. Berisha, Avusturya Ligi'nde 88 maça çıktı ve 35 gol attı.