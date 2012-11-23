Fenerbahçe Marsilya'da tur atladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında Marsilya'ya konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan aldığı 1-0'lık galibiyetle bir üst tura adını yazdırırken son maç öncesi grubu da lider tamamlamayı garantiledi. Öte yandan sahasında AEL Limassol'u 1-0 yenen Borussia M'gladbach da tur atlamayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz 40. dakikada savunmadan ileriye çıkan Bekir İrtegün'ün harika rövaşata golüyle 1-0 öne geçti. Her iki takım da kalan dakikalarda yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince mücadele bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe bu galibiyetin ardından gruptaki puanını 13'e yükseltirken sahasında oynayacağı son Borussia M'gladbach maçı öncesi hem gruptan çıkmayı hem de liderliği garantiledi.

Gruptaki bir diğer karşılaşmada Borussia M'gladbach sahasında AEL Limassol'u 1-0 geçmeyi başardı. Fenerbahçe 6 Kasım tarihinde gruptaki son maçında sahasında Borussia M'gladbach'ı konuk edecek.

Maç öncesi tribünde gerginlik yaşandı

Karşılaşmanın başlamasına 1 saat 15 dakika kala Marsilya tribününde bir taraftarın Yunanistan bayrağı sallamasına Fenerbahçe tribünleri büyük tepki gösterdi.

Bulundukları Ganay tribününden, bayrağın sallandığı kale arkası tribününe doğru yönelen sarı lacivertliler, tepkilerini dile getirirken aynı zamanda çok sayıda koltuğu da kırıp tribünden aşağıya attı. Gerginliğin yaşandığı bölgeye görevliler sevk edildi. Fenerbahçe taraftarları daha sonra bulundukları tribünde Türk bayrağı açtılar ve olay büyümeden önlendi.

Statta yapılan anonsta Fenerbahçeli taraftarlardan sakin olması istenirken, sahaya yabancı madde atılmaya devam edilmesi durumunda maçın başlamayacağı belirtildi.

Bu arada maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlar arasında da tribünde gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe tribünlerinde Filistin bayrakları da yer aldı.

Taraftarı yalnız bırakmadı

Sarı lacivertli ekibi UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli deplasman sınavında taraftarları yalnız bırakmadı.

İstanbul'dan 20 Kasım Salı gününden itibaren Marsilya'ya gelenlerin yanı sıra Avrupa'nın çok sayıda ülkesinden gelen taraftarlar da sarı lacivertlileri Olympique Marsilya karşısında destekledi.

Gün içinde şehrin önemli noktalarında bir araya gelen taraftarlar, tezahüratlar yaparak heyecanla maç saatini bekledi.

Velodrome Stadı'nın üzerinin kapatılması için yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu Ganay tribününe başka taraftar alınmadı. Sarı lacivertliler bu tribünün alt bölümünde yer alırken, üst kısıma seyirci alınmadı.

Fenerbahçe tribününün karşısındaki büyük tribünün alt ve üst bölümlerinde de sarı lacivertli taraftarlar olduğu gözlendi.

Olympique Marsilyalı taraftarlar, statta kendileri için ayrılan yerleri dolduramazken, tribünlerde büyük boşluklar olduğu görüldü.