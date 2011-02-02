-FENERBAHÇE MANİSA'YA BİLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 02.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği izinle dünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertliler, çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1,5 saatlik antrenmanda sarı-lacivertliler, pas, çabukluk ve dar alan çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Teknik direktör Kocaman çift kale maçta, Manisaspor maçında sahaya sürmeyi planladığı kadro denemeleri yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla Manisaspor maçında cezalı duruma düşen Selçuk'un yerine orta alanda Emre'nin yanında Cristian'ı denedi. Kocaman, Trabzonspor maçında gördüğü bu sezon ki 4. sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düşen Gökhan Gönül'ün yerine de savunmanın sağında Bekir'e şans verdi. Antrenmanda yer almayan Alex'in yokluğunda savunmayı Bekir, Lugano, Yobo, Andre Santos, orta alanı Mehmet Topuz, Cristian, Emre ve Dia'dan oluşturan Kocaman, hücumda da Semih ve Niang ikilisine görev verdi. Bu arada çift kale maç sırasında Caner'in kullandığı bir serbest atıştaki sert vuruşu Niang'ı zor durumda bıraktı. Senegalli golcü oldukça sert bir şekilde karın boşluğuna çarpan topla yerde kalırken, bir süre oyun alanının kenarına alınıp daha sonra tekrar maça döndü. -3 EKSİKLE ÇALIŞTILAR- Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında kaptan Alex'in yanı sıra, Gökhan ve Uğur yer almadı. Alex, Trabzonspor maçında dirseğinin üzerine düştüğü için ağrıları nedeniyle antrenmana katılmazken, soğuk algınlığı nedeniyle tedavi olan Gökhan da çalışmaya çıkmadı. Fenerbahçe, Manisaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.