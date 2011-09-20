Fenerbahçe-Manisaspor maçının biletleri tükendi

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı ve yalnızca bayan taraftarlar ile 12 yaş ve altındaki çocukların izleyebileceği bu akşamki Manisaspor karşılaşmasına talebin yüksek olduğu, basılı davetiye biletlerin kısa sürede tükendiği açıklandı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı son karar gereği sadece kadınlar ile 12 yaş ve altı çocukların anneleriyle ücretsiz izleyebileceği Manisaspor maçı biletlerinin bugün saat 10.00'dan itibaren Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerium mağazalarıyla, Suadiye Fenerium mağazasından dağıtılmaya başlandığı bildirildi.



Kulüp açıklamasında, ''Sabahın erken saatlerinde itibaren mağazalar önünde kuyruklar oluşturan taraftarlar, kısa sürede basılı biletleri tüketti. Stat yetkilileri, yeni biletlerin basılmakta olduğunu, basım işleminin gün içinde tamamlanacağını ve yine aynı Fenerium mağazaları ile stat önündeki Biletix gişesinden yeni bilet dağıtımının süreceğini bildirdi'' denildi.

