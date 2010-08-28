-FENERBAHÇE MANİSASPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın PAOK takımına elenerek, Avrupa kupalarına veda eden Fenerbahçe'de gözler Spor Toto Süper Lig'deki Manisaspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertli takım, Manisaspor ile 29 Ağustos Pazar günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde, sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, PAOK maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular kondisyon ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Sarı-lacivertli takımda PAOK maçında omuzundan sakatlanan Gökhan Gönül'den sevindirici haber geldi. PAOK karşılaşmasında sezon öncesinde ameliyat olduğu omuzuna darbe alan genç futbolcunun bugün yapılan kontrollerinde, ameliyat bölgesinin temiz çıktığı bildirildi. Gökhan Gönül ile birlikte sol kasığındaki ağrı nedeniyle tedavisine başlanan Emre ve tedavisi sürdürülen Volkan Demirel antrenmana katılmadı. Sakatlıkları bulunan Semih ve Uğur Boral ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.