-Fenerbahçe Manisaspor maçına hazır İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas ve şut çalışması yaptığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamladıkları belirtildi. -Serkan Kırıntılı'nın omzu çıktı- Şut çalışması sırasında kaleci Serkan Kırıntılı'nın sol omzunun çıktığı kaydedildi. Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın Serkan'a sahada ilk müdahaleyi yaptığı, oyuncunun durumunun yarın çekilecek MR sonucunda belli olacağı kaydedildi. Sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Cristian Baroni'nin ise tedbir amaçlı antrenmana çıkmadığı açıklandı. -Emre takımla çalıştı- Dün antrenmanın son bölümünde tedbir amaçlı olarak çalışmayı erken bırakan Emre Belözoğlu'nun bu akşam takımla birlikte çalıştığı ifade edildi. Sakatlıkları bulunan futbolculardan Gökhan Gönül'ün bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde sahada koşu yaptığı, Mehmet Topuz ile Serdar Kesimal'ın ise tedavi ve çalışmalarına tesislerde devam edildiği bildirildi. Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.