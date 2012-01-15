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Spor

Fenerbahçe Manisaspor maçı hazırlıklarını tamamladı İSTANBUL (A.A)

15 Ocak 2012 18:22

-Fenerbahçe Manisaspor maçı hazırlıklarını tamamladı İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Manisaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.  Sarı-lacivertli oyuncular, Manisaspor maçı öncesindeki son antrenmanı, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin karla kaplı olması nedeniyle, Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı, 3 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı bildirildi. Sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen Özgür Çek ile Bekir İrtegün antrenmana katılmazken, Selçuk Şahin, Semih Şentürk ve Alex de Souza'nın tedavi ve çalışmalarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde devam edildiği kaydedildi.  Öte yandan Afrika Uluslar Kupası maçları için Senegal Milli Takımı'na giden Issiar Dia da çalışmalarda yer almadı. Sarı-lacivertliler bu akşam Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e ardından da karayolu ile Manisa'ya hareket edecek. 

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