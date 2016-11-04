Fenerbahçe Manchester United'ı yendi, grup lideri oldu

UEFA Avrupa Ligi A Grubu dördüncü maçında bu akşam Manchester United ile İstanbul'da karşılaşan Fenerbahçe, İngiliz rakibini 2-1 yendi ve yedi puanla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe, maçın henüz 65. saniyesinde Senegalli oyuncusu Moussa Sow'un golüyle öne geçti. Çok şık bir vuruşla golü kaydeden Moussa Sow'un adı, golün ardından bir süre İngiltere'de Twitter'da en çok konuşulan başlıklardan biri (trending topic) oldu.

İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, bu kez Hollandalı oyuncusu Jeremaine Lens'in frikikten bulduğu golle 59. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Manchester United'ın tek golü ise 89. dakikada takım kaptanı Wayne Rooney'nin ceza sahasının dışında yaptığı sert vuruşla geldi.

Manchester United'ın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, yenilgiyi hak ettiklerini söyledi ve oyuncularını maça "yaz dönemi dostluk karşılaşması" muamelesi yapmakla eleştirdi.

Gruptaki diğer maçta, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Ukraynalı Zorya Luhansk, Odessa'da oynanan maçta 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, yedi puanla A Grubu'nun liderliğine yükseldi. Aynı puanda olan Feyenoord, ikinci sırayı alırken, altı puana sahip Manchester United ise üçüncü sırada bulunuyor. Grup sonuncusu Zorya'nın ise iki puanı var.

A Grubu'nda bir sonraki maçlar 24 Kasım'da oynanacak. Fenerbahçe, İstanbul'da Zorya Luhansk; Manchester United ile Feyenoord da İngiltere'de karşı karşıya gelecek.