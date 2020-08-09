Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızı Juan Mata'yı istiyor

Transfere hızlı başlayan Fenerbahçe'nin, Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, gelecek sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Spor Arena'nın İspanya basınına dayandırdığı habere göre, Fenerbahçe, Manchester United ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata ile yakından ilgileniyor.

Taraftarları heyecanlandıran Mata iddiası, sosyal medyada da konuşuluyor. Sarı lacivertli takımın Mata'nın transferi için Manchester United ile resmi görüşmelere başlayacağı belirtilirken, Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcu için düşük bir bonservis bedeli ödemek istediği kaydedildi.

Kariyerinde Valencia, Chelsea gibi takımların da formasını giyen Mata, Manchester United formasıyla bu sezon çıktığı 35 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.

Öte yandan Transfermarkt, Mata'nın güncel piyasa değerini 9.5 milyon Euro olarak güncelledi.