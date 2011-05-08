-FENERBAHÇE MALİ GENEL KURULU BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Aziz Yıldırım başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu hazır bulundu. Verilen öneriyle genel kurulu yönetmek üzere, Talat Yılmaz başkanlığındaki kongre divanının seçimiyle başlayan toplantıda, üyelere gönderilen raporda yer aldığı için yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan oylamayla okunmadan geçilirken, Sadettin Nalbantoğlu denetleme kurulu raporunu okudu. Nalbantoğlu, incelemesine göre, sarı-lacivertli kulübün 314 milyon 955 bin 588 lira 65 kuruş gelir elde ettiğini, 299 milyon 582 bin 216 lira 78 kuruş gider yaptığını belirtirken, 2010 yılı hesaplarının incelenmesi sonucunda, yönetim kurulunun ibra edilmesi önerisinde bulunarak, ''Genel kurul tarafından kabul edilen bütçe kulüp tüzüğüne uygun olarak gerçekleştirilmiş olup, yönetim kurulu faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi yönündeki önerilerimizi genel kurulun takdirlerine bırakıyoruz'' dedi. Sarı-lacivertli kulübün 2010 yılı bütçesinde 15 milyon 373 bin 371 lira 87 kuruş gelir fazlası oluştu. Mali genel kurul toplantısına üyeler yoğun ilgi gösterirken, üyeler toplantıya kartları boyunlarına asılı olarak girdiler. Toplantıda, üyelerin raporlar üzerindeki görüşlerini bildirdiği maddeye geçildi.