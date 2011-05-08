T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE MALİ GENEL KURULU BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

08 Mayıs 2011 14:44

-FENERBAHÇE MALİ GENEL KURULU BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.  Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Aziz Yıldırım başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu hazır bulundu. Verilen öneriyle genel kurulu yönetmek üzere, Talat Yılmaz başkanlığındaki kongre divanının seçimiyle başlayan toplantıda, üyelere gönderilen raporda yer aldığı için yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan oylamayla okunmadan geçilirken, Sadettin Nalbantoğlu denetleme kurulu raporunu okudu. Nalbantoğlu, incelemesine göre, sarı-lacivertli kulübün 314 milyon 955 bin 588 lira 65 kuruş gelir elde ettiğini, 299 milyon 582 bin 216 lira 78 kuruş gider yaptığını belirtirken, 2010 yılı hesaplarının incelenmesi sonucunda, yönetim kurulunun ibra edilmesi önerisinde bulunarak, ''Genel kurul tarafından kabul edilen bütçe kulüp tüzüğüne uygun olarak gerçekleştirilmiş olup, yönetim kurulu faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi yönündeki önerilerimizi genel kurulun takdirlerine bırakıyoruz'' dedi. Sarı-lacivertli kulübün 2010 yılı bütçesinde 15 milyon 373 bin 371 lira 87 kuruş gelir fazlası oluştu.  Mali genel kurul toplantısına üyeler yoğun ilgi gösterirken, üyeler toplantıya kartları boyunlarına asılı olarak girdiler.  Toplantıda, üyelerin raporlar üzerindeki görüşlerini bildirdiği maddeye geçildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24