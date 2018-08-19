Fenerbahçe, Malatya'da yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada Adem'in orta sahadan attığı uzun pasta topla buluşan ve ceza sahası ön çizgisine kadar giden Pereira'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada De Souza'nın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.

31. dakikada Slimani'nin pasıyla topla buluşan Barış Alıcı'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, kaleci Ertaç iki hamlede topa hakim oldu.

41. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mina'nın kaptırdığı top, De Souza'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45. dakikada Aleksic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Volkan topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.