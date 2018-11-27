Fenerbahçe mağlubiyet rekoru kırmaya çok yaklaştı

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamaya devam ediyor. Geride bıraktığımız 13 haftada sadece 3 defa kazanabilen Sarı- Lacivertliler bu sezon ligde 6 defa mağlup oldu. Fenerbahçe 18 takımlı sezonlarda ligde hiç 9'dan fazla mağlubiyet almamıştı.

Sarı Kanayalar ayrıca 2018 senesinde hiçbir derbiyi kazanamadı. Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe en son 1986 senesinde hiç derbi galibiyeti alamamıştı.

Sarı-Lacivertliler ligde düşme hattının sadece bir puan üstünde 13 puanla 15. sırada bulunuyor. Fenerbahçe lider Başakşehir'in 17 puan gerisinde bulunuyor.