Fenerbahçe maçına gitmiyorlar



Ankaragücü taraftar grupları Fenerbahçe maçına gitmeme kararı aldığını açıkladı.... Taraftarlar Derneği'nin kendi internet sitelerindeki açıklama şöyle:



TÜM ANKARAGÜÇLÜLERE ÜZÜNTÜYLE DUYURULUR



"Ne yazıktır ki, üzülerek takip ettiğimiz gelişmeler ve sonuçların yaşandığı bu buhranlı dönemde, Büyük Ankaragücü Taraftarı' nın haklı protestosundan dolayı, tüm bu buhranlı dönemin sorumlusu olan Ankaragücü Yönetimi'nin, Büyük Ankaragücü Taraftarı'na haksızmış gibi davranması, kendi taraftarını iterek, İstanbul takımlarına kapılarını ardına kadar açması gerçeğini ortaya çıkartmıştır.



Son dönemdeki gelişmeleri üzülerek, hayret ve dehşet içerisinde izliyoruz ki; Ankaragücü'nün Fenerbahçe kupa maçında, bir İstanbul takımından alacağı puanın veya puanların, bu futbolculara vereceği morali ve ligde de çıkış yakalamaları ihtimalini bile düşünemeyecek durumda olan, artık tamamiyle son çırpınışlarını yaşayan, Ankaragücü Yönetimi karşısında, Ankaragücü Sorumluluğunu taşıyan bütün tribün liderlerimiz ve tüm Ankaragüçlüler, herzaman doğru bildiklerini uygulamaya devam edeceklerdir.



Tüm bu gelişmelerin neticesinde, Ankaragücü Sorumluluğunu en üst düzeyde yaşayan tüm tribün liderlerimizin önderliğinde, stadın yarısını İstanbul taraftarlarına peşkeş çekecek kadar ileriye giden Ankaragücü Yönetimi karşısında,alınan ortak karar ile, yarın oynanacak olan Ankaragücü - Fenerbahçe Kupa Maçına girmeme kararı aldık.



Durumu çok kötü olan, artık ligde düşme korkusunu, gerek yönetiminin etkisi , gerekse oynadığı oyunla ensesinde hisseden takımımızın desteğe en çok ihtiyaç duyduğu, en çok sahip olunması gereken dönemde, Taraftarı bir kenara iten Ankaragücü Yönetimi, alınan tüm sonuçların tek nedeni, tek sorumlusudur. Bu nedenle, Stadı İstanbul takımlarına veren Ankaragücü Yönetimi'nin, her sonucun sorumlusu olduğunu göstermek amacıyla, Ankaragücü için çabalayan tüm tribün grupları olarak maça girmeme kararı aldık.



Bu taraftar her daim Ankaragücü'nün yararına olan kararları almayı bilmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır...Artık bu yönetim haddini aşmıştır.Taraftarsız oynayan bir takıma sahip yöneticilerin, ne kadar yanlış tutum içerisinde olduğu gerçeğini tüm Türkiye görecektir.



