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Spor

Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, ne ceza alacak?

Beşiktaş, tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmayacağını açıkladı

26 Nisan 2018 23:47

Beşiktaş, "115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız" diyerek tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmayacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın bu kararı sonrasında siyah beyazlı ekibe verilecek cezalar merak konusu oldu. Futbol Disiplin Talimatnamesi'nde Türkiye Kupası maçında bir takımın sahaya çıkmamasının karşılığı olan maddeler şu şekilde sıralanıyor:

"Hükmen mağlubiyet kararı verilir."

"O sezonki müsabakalardan men edilir."

"Takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz."

"Ayrıca Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

Bu doğrultuda; Beşiktaş kupadan men edilecek ve Fenerbahçe hükmen kazanarak finale yükselecek.

Beşiktaş bu yıl Türkiye Kupası'ndan alması gereken gelirlere sahip olamayacak. 

Beşiktaş gelecek sezon oynanacak Türkiye Kupası maçlarından da ihraç edilecek.

 

 

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