Fenerbahçe maçın bitmesini beklediyse bu önemlidir!

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın kendileri için bir özgüven maçı olduğunu ifade etti.



Avcı, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Trabzonspor'a karşı aldıkları farklı mağlubiyetin ardından, Fenerbahçe karşısında ortaya koydukları pozitif futbolun takımına özgüven kazandırdığını söyledi.



Karşılaşmanın ilk 60 dakikalık bölümünde dengeli bir futbolun sergileyen, son 30 dakikada ise maçı rakip sahada oynayan bir İstanbul Büyükşehir Belediyespor olduğunu anlatan Avcı, "Ön tarafta gerçek anlamda üretken değildik. Beni mutlu eden geçen haftaki sıkıntılı skordan sonra Fenerbahçe karşısında 30 dakika maçı kapatıyorsak iyidir. Oyuncularımı tebrik ettim. Fenerbahçe gibi bir takım maçın bitmesini bekliyorsa, bizim için bu önemli. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. İstikrarlı giderken belli bir standardı yakalayamıyoruz. Umarım bunu da başarırız. İyi bir takımız, iyi yerlerde olacağız diye düşünüyoruz" dedi.



Avcı, İbrahim Akın'ı sağlık sorunu nedeniyle ikinci yarıda kullandığını, futbolcusunun yarın tedavi olmak için İsviçre'ye gideceğini bildirdi.

